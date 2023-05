EQS-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

MAVKA - Synchronarbeiten für den Kinoerfolgsfilm in vollem Gange Köln, 16. Mai 2023 - Der ukrainische Animationsfilm MAVKA - HÜTERIN DES WALDES feiert gerade in der Kino-Originalfassung große Erfolge -insbesondere in der ukrainischen Community. Kurzfristig wird auch die deutsche Fassung in die Kinos kommen; der VÖ-Termin ist auf den 8.6.2023 vorgezogen worden. Daher laufen gerade die Synchronarbeiten für die deutschsprachige Fassung auf Hochtouren. In den Kölner Studios der Splendid Synchron leihen aktuell unter anderem die SchauspielerIn Kirstin Hesse und Louis Friedemann Thiele ihre Stimmen den Hauptrollen Mavka und Lukas. Damit kann die zauberhafte Geschichte um Liebe, Treue und Verantwortung auch in wenigen Tagen das deutschsprachige Publikum begeistern. Einen ersten Eindruck vom Film sowie von der stimmlichen und gesanglichen Leistung der deutschen Sprecher kann man bereits durch den schon veröffentlichten Trailer bekommen splendid film | Mavka - Hüterin des Waldes . Tatjana Grimm, Produktionsleiterin der Splendid Synchron und gesamtverantwortlich für die MAVKA-Synchronisation: "Unsere nationalen und internationalen Kunden kennen und schätzen bereits seit langem unsere qualitativ hochwertigen Synchronarbeiten. Mit der schnellen Umsetzung der deutschen Sprachfassung von MAVKA - HÜTERIN DES WALDES für die deutschen Kinos beweist unser Splendid Synchron Team einmal mehr, dass wir auch in kürzester Zeit die höchsten Ansprüche bei der künstlerischen, technischen und organisatorischen Auftragsbearbeitung erfüllen können." Splendid Synchron GmbH, Köln, eine Tochtergesellschaft der Splendid Medien AG, wurde 1989 gegründet und gehört zu den führenden Dienstleistern in der deutschen Synchronlandschaft. An den Unternehmensstandorten Köln und Berlin werden Spielfilme, Serien sowie Dokumentationen ins Deutsche adaptiert. Bearbeitet wird Content aller Verwertungsarten: Kino, TV, Streaming/Mediatheken, DVD/Blu-ray. Die Auftraggeber sind eine Vielzahl von internationalen und nationalen Produzenten, Lizenzhändlern, Sendern und Plattformen. Die Studiokapazitäten an beiden Standorten sind nach den neuesten Sicherheitsstandards ausgestattet und arbeiten eng vernetzt, sodass innerhalb eines Projekts auf den Kreativpool beider Standorte zurückgegriffen werden kann. Weitere Infos unter www.splendid-synchron.com Über die Splendid Gruppe: Die Splendid Gruppe ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet und produziert Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD, und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50825 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com www.splendidmedien.com





