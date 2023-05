SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD bereitet den Markteintritt bei Elektroautos in Portugal vor und hat hierfür nun einen Händlervertrag unterzeichnet. Die BYD Company Ltd. (SIN: CNE100000296) liefert bereits Elektrobusse in das südeuropäische Land und hat einen Vertrag mit der...

Den vollständigen Artikel lesen ...