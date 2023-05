Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Sunrise Business führt die Business Ready Option als Premiere für den Schweizer Markt zur Unterstützung des grossen Sektors der Kleinunternehmen ein



16.05.2023



Sunrise lanciert eine Business Ready Option für die Mobiltelefonie.

Dank der Option profitieren kleinere Unternehmen, die bei der Mobiltelefonie auf Produkte aus dem Up Mobile Portfolio setzen, von erweiterten, auf die Bedürfnisse der Unternehemen zugeschnittenen Dienstleistungen.

Neben 24/7 Support umfasst Business Ready Mobile 2 zusätzliche Daten-SIM-Karten, einen Infrastruktur-Check sowie 3 Lizenzen für die Sicherheitslösung Lookout Mobile Endpoint Security for Small Business.

Business Ready Mobile ist in allen Sunrise Shops, über den Webshop und bei Handelspartnern erhältlich. DREAM BIG. DO BIG. Das Markenversprechen von Sunrise Business gilt für Unternehmen jeder Grösse. «Kleinunternehmen machen 90% der Zahl der Unternehmen in der Schweiz aus. Deshalb ist es uns wichtig, ihnen Lösungen zu bieten, die ihren spezifischen Bedürfnissenn entsprechen», sagt Robert Redeleanu, Chief Business Officer von Sunrise. «Es freut uns, kleinere Unternehmen mit den Business Ready Optionen nun noch besser unterstützen zu können.» Business Ready Mobile ist die erste Option, die ab sofort in allen Verkaufsstellen von Sunrise, im Webshop und bei Handelspartnern in der ganzen Schweiz erhältlich ist. Sie adressiert Kleinunternehmen, die Produkte aus dem Up Mobile Portfolio nutzen. Für zusätzliche CHF 10.- pro Monat und Abo erhalten sie neben zwei weiteren Daten-SIM-Karten auch 3 Lizenzen für die Sicherheitslösung Lookout Mobile Endpoint Security for Small Business. Letztere wird sowohl von iOS und Android als auch Chrome OS Geräten unterstützt und bietet Schutz vor Bedrohungen durchPhishing, Maleware, verseuchte Apps, unsichere Netzwerke und veraltete Versionen von Betriebssystemen. Des weiteren profitieren Kundinnen und Kunden mit der Option Business Ready Mobile von 24/7 Support und einem kostenlosen Check ihrer Unternehmensinfrastruktur. Die Business Ready Mobile Option wird für die ersten Kunden, die sie erwerben, zu einem Aktionspreis angeboten. Weitere Business Ready Optionen, welche kleine Unternehmen mit mehr Sicherheit sowie erweitertem Support für Internet und Festnetztelefonie versorgen, werden im Laufe des Jahres das Porfolio ergänzen. Ziel aller Business Ready Optionen ist es, Kleinunternehmen Geschäftskontinuität zu ermöglichen, indem Sunrise Business ihnen professionelle Unterstützung rund um die Konnektivität und Sicherheit ihrer angeschlossenen Geräte bietet. Auf diese Weise bleibt der Kundschaft mehr Zeit, sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren und die Vision ihres Unternehmens zu verfolgen. Mehr Informationen Pressemitteilung (PDF) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000



