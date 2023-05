Nachhaltigkeit hat für die deutschen Versicherer aus verschiedensten Gründen eine hohe Bedeutung. Die Branche ist einerseits in ihren Geschäftsmodellen, Produkten und Kapitalanlagen betroffen, andererseits als Transformator der Wirtschaft, Förderer der Energiewende und auch als Arbeitgeber und als Einzelunternehmen. Die Versicherer nehmen eine Vorreiterrolle ein und trotzdem hängt die Branche noch mehr in der Regulatorik und im Berichtswesen als in der praktischen Umsetzung. Dort geht es eher noch ...

