Wirtschaftserholung abgesagt. Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Handelswoche etwas leichter tendiert. Dabei blieben die führenden Aktienindizes erneut in den engen Bandbreiten der vergangenen Wochen. Obwohl rückläufige Inflationszahlen in den USA sowie die Nachricht, dass die USA und China wieder Gespräche aufgenommen haben, den Markt zumindest etwas stützten, hielten sich die Anleger angesichts enttäuschender Konjunkturdaten, ...

