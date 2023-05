Kein Bargeld, keine Karte: Mit der Bezahlung per Bluecode soll das Bezahlen eines Einkaufs per Smartphone funktionieren. Kaufland testet die Technik noch, Rossmann setzt sie bereits ein. Die neue Bezahl-Methode wird in der App der Kette "Kaufland Pay" genannt. Um sie zu nutzen, müssen Kund:innen sich in der App der Supermarkt-Kette anmelden und ihre Kontodaten hinterlegen. An den Kassen im Geschäft, auch bei den Self-Scanning-Kassen, muss dann ein QR-Code gescannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...