Köln (www.fondscheck.de) - Die weltweiten Aktienmärkte zeigten sich im April per Saldo insgesamt nur geringfügig verändert, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Auf regionaler Ebene hätten die europäischen Aktienmärkte den Monat im positiven Bereich abgeschlossen, während der US-amerikanische sowie der japanische Aktienmarkt etwas nachgegeben hätten. Die Kapitalmarktzinsen hätten sich im April per Saldo nur geringfügig verändert. ...

