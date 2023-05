Tesla gewährt in Deutschland bis zum offiziellen Ende der staatlichen E-Auto-Förderung für Geschäftskunden am 31. August 2023 zusätzlich zum Herstelleranteil des Umweltbonus eine "Innovationsprämie" in Höhe von 2.250 Euro netto. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, erfahren Sie hier. Normalerweise erhalten Käufer aller Varianten des Model 3 aktuell 7.500 Euro Umweltbonus: 4.500 Euro vom Staat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...