Kassel (ots) -Plansecur-Chef Heiko Hauser: "Vordenker Forum als Kontaktplattform auf höchstem Niveau""Ich gratuliere unserem Vordenker Sebastian Thrun ganz herzlich zu seiner ersten und von ihm autorisierten Biografie", sagt Heiko Hauser, Geschäftsführer der Finanzberatungsgruppe Plansecur, die das Vordenker Forum vor rund 15 Jahren ins Leben gerufen hat. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Sebastian Thrun ist im letzten Jahr von der Jury des Forums als "Vordenker 2022" ausgezeichnet worden.Die soeben erschienene Biografie "Sebastian Thrun - Eine deutsche Karriere im Silicon Valley" (Andreas Dripke, 296 Seiten, ISBN 978-3-98674-062-7, Verlag Diplomatic Council Publishing) ist unmittelbar auf das Vordenker Forum zurückzuführen. Vordenker und Biograf haben sich auf der Verleihungsveranstaltung durch Plansecur initiiert erstmals kennengelernt und vor Ort das gemeinsame Werk vereinbart. Das Vorwort hat die Nachrichten-Ikone Claus Kleber verfasst, der als Gast von Plansecur ebenfalls an der Veranstaltung teilgenommen hatte. Das Nachwort stammt aus der Feder des damaligen Plansecur-Geschäftsführers Johannes Sczepan."Es ist sehr erfreulich, dass sich das Vordenker Forum als Kontaktplattform auf höchstem Niveau in einem derartigen Buch manifestiert", sagt Heiko Hauser. Sebastian Thrun ist zwischenzeitlich ebenso wie Claus Kleber der Jury des Vordenker Forum beigetreten. Ihre Aufgabe zusammen mit den weiteren Jury-Mitgliedern: den Menschen zu finden, der als nächstes geehrt werden soll, weil er maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitgewirkt hat. Erster Preisträger des Vordenker Forum war der zwischenzeitlich verstorbene Ökonom und langjährige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Prof. Dr. Norbert Walter (2008), gefolgt von Bischof Dr. Wolfgang Huber (2009), dem Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Paul Kirchhof (2011), dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker (2014), der Vorsitzenden der Geschäftsführung des Maschinen- und Anlagenbauers Trumpf, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller (2015), dem früheren Vorsitzenden der Agentur für Arbeit und Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Dr. Frank-Jürgen Weise (2016), dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweisen", 2018), dem Politologen Prof. Dr. Bassam Tibi (2019) sowie dem Tech-Pionier und KI-Forscher Prof. Dr. Sebastian Thrun (2022). Das nächste Vordenker Forum ist für 2024 geplant.