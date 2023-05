Nordrhein-Westfalen (ots) -Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) ermöglicht Ingenieurinnen und Ingenieuren den Einstieg in die Beamtenlaufbahn im bautechnischen Dienst. Interessierte Nachwuchstalente können sich noch bis Anfang Juni bewerben und sich binnen 14 Monaten zu Regierungsbauoberinspektorinnen und -inspektoren ausbilden lassen.Die Anwärterinnen und Anwärter erwartet ein spannendes Immobilienportfolio von den Landesministerien über Polizeiwachen und Gefängnisse bis hin zu komplexen Forschungsbauten - und gleichzeitig die Sicherheit und attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten des öffentlichen Dienstes."Mit der Beamtenlaufbahn werden die Karriereoptionen beim Landesbetrieb zeitgemäß entsprechend der Rahmenbedingungen auf dem Arbeitskräftemarkt weiterentwickelt", sagt Dr. Dirk Günnewig, Staatssekretär im Ministerium der Finanzen und Vorsitzender des BLB NRW-Verwaltungsrats: "Die neue Beamtenlaufbahn im BLB NRW ist für junge Ingenieurinnen und Ingenieure auf der Suche nach einer spannenden Aufgabe mit gesellschaftlicher Relevanz, attraktiver Vergütung sowie einem hohen Maß an Familienfreundlichkeit und Sicherheit eine großartige Chance.""Schon während der Ausbildung können angehende Beamtinnen und Beamte bei uns spannende, sinnstiftende und wertvolle Arbeit leisten", erläutert BLB NRW-Geschäftsführer Dirk Behle das Ausbildungsmodell. "Wir arbeiten als landeseigener Immobilienbetrieb für die verschiedenen Behörden des Landes und damit schlussendlich für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen".Bereits zum Start der Ausbildung werden alle Anwärterinnen und Anwärter einer Niederlassung des BLB NRW fest zu geordnet. Praktische und theoretische Anteile werden dadurch direkt miteinander verknüpft, um die angehenden Beamtinnen und Beamten bestmöglich auf ihre spätere Tätigkeit vorzubereiten. Sie erhalten von Beginn an einen Einblick in alle Abläufe, sammeln Praxiserfahrung und können ihre Fachkenntnisse schon früh bei verschiedenen Baumaßnahmen einbringen.Ein spannendes und vielfältiges Umfeld wartet auf die jungen Talente: Projekte mit den unterschiedlichsten Anforderungen, etwa der Bau von Justizvollzugsanstalten, Polizeiliegenschaften oder komplexe Forschungsbauten für Hochschulen bestimmen den Arbeitsalltag. Der BLB NRW plant und realisiert darüber hinaus auch im Rahmen des Bundesbaus zivile und militärische Bauvorhaben der Bundesrepublik Deutschland in Nordrhein-Westfalen.In verschiedenen Arbeitsgemeinschaften wird das Gelernte regelmäßig vertieft. Bei Lehrgängen an der Verwaltungshochschule Speyer erhalten die Anwärterinnen und Anwärter fundierte theoretische Kenntnisse im Bereich Verwaltung und Recht.Hospitationen und persönliche UnterstützungDurch Hospitationen in unterschiedlichsten Abteilungen und Standorten des BLB NRW, in der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen (OFD NRW) und dem Ministerium der Finanzen lernen die Anwärterinnen und Anwärter das gesamte Aufgabespektrum der Bauverwaltung kennen. Neben einem behördenübergreifenden Überblick haben sie dadurch vor allem die Möglichkeit, schon früh ein eigenes berufliches Netzwerk aufzubauen und wichtige Kontakte zu knüpfen.Weitere wichtige Bausteine der Ausbildung sind die persönliche Entwicklung und Unterstützung. Allen Anwärterinnen und Anwärtern wird eine Ansprechperson zum persönlichen Mentoring zur Seite gestellt. Mit den Mentorinnen und Mentoren findet während der gesamten Ausbildung ein regelmäßiger Austausch statt.Abschluss und VerbeamtungDie Ausbildung für den gehobenen bautechnischen Dienst der Laufbahngruppe 2.1 endet nach insgesamt 14 Monaten mit einer Abschlussprüfung, die neben einer Praxisarbeit einen mündlichen und einen schriftlichen Teil beinhaltet. Mit Bestehen der Prüfung qualifizieren sich die Anwärterinnen und Anwärter für den gehobenen Dienst und erhalten die Verbeamtung auf Probe als Regierungsbauoberinspektorin oder Regierungsbauoberinspektor.Mehr über die Beamtenausbildung im gehobenen bautechnischen DienstInteressierte können sich noch bis zum 01.06.2023 über das Online-Karriereportal des BLB NRW (https://jobs.blb.nrw.de/search/'searchby=location&createNewAlert=false&q=Beamten&locationsearch=&geolocation=&optionsFacetsDD_customfield5=) bewerben. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium einer ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtung. Umfangreiches Informationsmaterial zur Ausbildung ist unter www.blb.nrw.de zu finden.Über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.100 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,3 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,5 Milliarden Euro verantwortet der BLB NRW eines der größten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistungen umfassen unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. Darüber hinaus plant und realisiert der BLB NRW im Rahmen des Bundesbaus die zivilen und militärischen Baumaßnahmen der Bundesrepublik Deutschland in Nordrhein-Westfalen. Der BLB NRW beschäftigt mehr als 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an acht Standorten. 