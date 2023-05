Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das britische Pfund hat zu Beginn der europäischen Handelssitzung an Boden verloren, nachdem schwache Makrodaten aus dem Vereinigten Königreich veröffentlicht wurden, was die Wahrscheinlichkeit einer hawkishen Haltung der Bank of England verringert, so die Experten von XTB. ...

