Heute im gabb: Um 11:45 liegt der ATX TR mit +0.34 Prozent im Plus bei 6844 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 3.74% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +7.38% auf 0.655 Euro, dahinter FACC mit +1.08% auf 6.57 Euro und Mayr-Melnhof mit +1.04% auf 146.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15933 ( -0.01%, Ultimo 2022: 13923, 14.43% ytd). - Zahlen von AT&S, Flughafen Wien, News zu DO & CO, Kontron, Research zu Polytec- Nachlese: AT&S, Valneva, Sportradar und Telekom Austria, Fondsmanager und Outperformance? - Kurze zu EVN- Unser Robot sagt: Addiko Bank, Warimpex, Rosenbauer und weitere Aktien auffällig; Thomas Winkler führt im CEO-Ranking- Börsegeschichte: Do&Co-High - Österreich-Depots: SBO und Verbund aufgestockt- wikifolio Stockpicking ...

