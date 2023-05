DJ K+S startet Aktienrückkauf über bis zu 200 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--K+S setzt den von der Hauptversammlung in der vergangenen Woche beschlossenen Aktienrückkauf um. Ab sofort und bis spätestens am 15. Februar sollen eigene Anteilsscheine mit einem Gesamtvolumen von bis zu 200 Millionen Euro über die Börse aufgekauft und später eingezogen werden, wie der Salz- und Düngemittelkonzern in Kassel mitteilte. Dies seien gut 6 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung.

Der Aktienrückkauf macht etwa die Hälfte der diesjährigen Gewinnausschüttung an die Aktionäre aus. Die andere Hälfte wurde zu Wochenbeginn in Form einer Dividendenzahlung im Gesamtvolumen von 191,4 Millionen Euro ausgegeben.

May 16, 2023 05:37 ET (09:37 GMT)

