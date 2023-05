Germering (ots) -DocuWare, führender Anbieter von Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automation, veröffentlicht Zahlen des Geschäftsjahres 2022. Der ECM-Hersteller ist weiterhin auf Wachstumskurs und beendet das Geschäftsjahr mit einer Umsatzsteigerung von 21,5 %.Die Nachfrage nach effizienten DMS-Lösungen ist in den letzten Jahren weiter angestiegen. Unternehmen erkennen zunehmend, dass die Verwaltung von Dokumenten und Informationen entscheidend für den Erfolg ihres Geschäfts ist. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Geschäftsjahreszahlen von DocuWare wider. Der Anbieter von Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automation schloss das Geschäftsjahr 2022 äußerst erfolgreich ab. Mit seinem Netzwerk aus über 800 Partnern verzeichnet DocuWare ein Umsatzwachstum von insgesamt 21,5 % und über 3.000 Neukunden.Der Cloud-Boom setzt sich fortIn den letzten Jahren haben Cloud-Technologien die Geschäftswelt revolutioniert und Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet, effizienter und flexibler zu arbeiten. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen und kontinuierlichen Innovationen hat sich DocuWare bereits seit 2012 als führender Anbieter in diesem Bereich etabliert. Das Cloud-Geschäft ist im Geschäftsjahr 2022 für ein Umsatzwachstum von 47,4 % im Vergleich zum Vorjahr verantwortlich. Von den etwa 3.000 Neukunden haben sich rund 2.500 für die Cloud entschieden, was einem weltweiten Anstieg von 33 % entspricht. Mit Abschluss des Geschäftsjahres Ende März verzeichnete DocuWare 8.500 Cloud-Kunden.Dr. Michael Berger, President der DocuWare Group, kommentiert: "Wir haben das Geschäftsjahr 2022 sehr erfolgreich abgeschlossen - sowohl in Bezug auf das Umsatz- als auch auf das Kundenwachstum. In Zukunft werden wir weiter an innovativen technologischen Lösungen arbeiten und dafür in der Produktentwicklung weitere personelle und finanzielle Ressourcen einsetzen. Um unsere Position als führendes Softwareunternehmen zur Unterstützung der digitalen Transformation von Unternehmen weltweit zu sichern, investieren wir in den kommenden drei Jahren 15 Millionen Euro zusätzlich."Die globale Reichweite von DocuWare wächst rasant. DocuWare Cloud wurde bisher an Unternehmen in 98 Ländern verkauft, der ECM-Anbieter betreibt vier globale Rechenzentren und die Benutzeroberfläche ist mittlerweile in 24 Sprachen verfügbar.Organisatorische VeränderungenAls Folge des anhaltenden Wachstums und der geplanten Investitionen in den kommenden Jahren hat DocuWare René Fischer zum neuen Vice President Product ernannt. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der B2B-Softwarebranche (u.a. Sage GmbH und NEVARIS Bausoftware GmbH) ist René Fischer für die Verwaltung und Umsetzung der Produktentwicklungsstrategie des Unternehmens verantwortlich.Was kommt: Version 7.8Im zweiten Quartal dieses Geschäftsjahres bringt DocuWare die Version 7.8 auf den Markt. Weitere Details werden im Juni bekannt gegeben - zu den Neuerungen gehört eine verbesserte Nutzerfreundlichkeit der DocuWare App sowie eine vereinfachte Verbindung zu Microsoft Teams, wodurch das Teilen, Indexieren und Archivieren von Dokumenten innerhalb von Microsoft Teams möglich ist.Pressekontakt:Nina Berizzi - Public Relations and Communications Manager - DocuWare GmbH -nina.berizzi@docuware.com - +49 89 894433-086Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52804/5510742