D.R. Horton: Die Wohnbau-Gesellschaft überzeugt mit relativer Stärke!

Symbol: DHI ISIN: US23331A1097



Rückblick: D.R. Horton ist eine der größten Wohnbau-Gesellschaften in den Vereinigten Staaten. Die Firma baut und verkauft qualitativ hochwertige Häuser, Stadt- und Eigentumswohnungen sowie Mehrfamilienhäuser. Die Aktien des Hausbauers sind im Jahr 2023 bisher um rund 23 % gestiegen, während der breite Markt nur knapp 8 % zulegen konnte.

Meinung: D.R. Horton bietet Eigenheimerwerbern Hypothekenfinanzierungen sowie Versicherungspolicen an. Die steigenden Zinsen drücken derzeit auf die Verkäufe. Der Umsatzausblick fiel aber besser aus, als viele Anleger erwartet hatten. Der Aktienkurs stieg nach der Veröffentlichung der Q1-Zahlen sprunghaft an. Die Bilanz des Managements für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres fällt positiv aus. Wenn die Bullen den Breakout aus der Konsolidierung schaffen, könnte die Eröffnung eines Long-Trades aussichtsreich sein. Bei aufkommender Schwäche am Immobilienmarkt würde sich das positive Szenario hingegen eintrüben.

Chart vom 15.05 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 109.80 USD



Setup: Bei einem Breakout könnte man eine Long-Position eröffnen. Der Trade ließe sich nach dem Entry unterhalb des Tiefs der letzten Woche absichern.

Meine Meinung zu D.R. Horton ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in DHI



