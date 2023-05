Die Skoda Group wurde mit der Lieferung von 91 Trolleybussen nach Vilnius beauftragt. Die 91 Skoda 32 Tr im Gesamtwert von über 52 Millionen Euro sollen in den Jahren 2024 und 2025 an den ÖPNV-Betreiber JSC Vilniaus Viešasis Transportas in die Hauptstadt Litauens geliefert werden. Die 12-Meter-Trolleybusse sind Niederflurfahrzeuge auf der Karosserie-Basis des Herstellers SOR. Sie verfügen über eine ...

