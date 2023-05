© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa - dpa-Bildfunk



Amazon will offenbar eine KI-Suche in seinen Online-Shop integrieren. Der Vorstoß konkurriert mit den Bemühungen von Microsoft und Google, ihre Suchmaschinen mit KI auszustatten. Was macht die Amazon-Aktie?

Der Online-Versandriese Amazon plant, eine ChatGPT-ähnliche Suche in seinen Online-Shop zu integrieren. Das berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Die KI-Ambitionen des E-Commerce-Giganten werden in aktuellen Amazon-Stellenanzeigen deutlich, die Bloomberg News vorliegen. In einer Stellenanzeige für einen Senior Software Development Engineer heißt es, das Unternehmen wolle "die Amazon-Suche mit einer interaktiven, dialogorientierten Erfahrung neu gestalten".



In einer weiteren Stellenausschreibung heißt es: Werde Teil "einer neuen KI-Initiative, die die Art und Weise, wie wir suchen, durch den Einsatz extrem groß angelegter Deep-Learning-Techniken der nächsten Generation neu gestalten und neu erfinden soll."

Amazon-Sprecherin Keri Bertolino lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme zu den Stellenangeboten ab.



Die Amazon-Aktie beendete den gestrigen Handelstag leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 111,20 US-Dollar.



Das US-amerikanische Unternehmen OpenAI hat mit der Lancierung seines KI-Chatbots ChatGPT im November 2022 einen regelrechten KI-Boom an der Börse ausgelöst. Seitdem sind KI-Aktien stark gestiegen. Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF beispielsweise hat innerhalb von sechs Monaten fast 17 Prozent zugelegt.

