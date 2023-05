Vodafone hat am Dienstag angekündigt, in den nächsten drei Jahren weltweit 11.000 Stellen abzubauen. Dieser drastische Schritt ist eine Reaktion auf die herausfordernden Geschäftsaussichten des Unternehmens. Die Leistung des Unternehmens reicht nicht aus, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder gar zu steigern, so Vodafone. Daher sieht man sich gezwungen, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...