Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Australische Dollar (AUD) verzeichnete einen Rückgang, als Zweifel an der wirtschaftlichen Erholung Chinas aufkamen, so die Experten von XTB.Die neuesten Statistiken hätten eine Verlangsamung der Aktivitäten gezeigt, wobei die industrielle Produktion bis April gegenüber dem Vorjahr um 5,6% gewachsen sei und damit sowohl die prognostizierten 10,9% als auch die 3,9% vom März verfehlt habe. Ebenso hätten die Einzelhandelsumsätze im gleichen Zeitraum 18,4% erreicht, was sowohl unter den erwarteten 21,9% als auch den vorherigen 10,6% gelegen habe. Das AUD/USD-Paar habe zunächst das Niveau von 0,6700 aufgrund eines schwächeren US-Dollars getestet, sich jedoch aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich Chinas erholt, das Australiens wichtigster Exportpartner sei. ...

