Das Technologieunternehmen The Mobility House und der Mainzer Ladetechnik-Hersteller Ambibox bieten Automobilherstellern ab sofort die Möglichkeit, in einem sogenannten offenen Testlab die Vehicle-to-Grid-Technologie unter realen Bedingungen zu erproben. Ambibox stellt dafür auf seinem Unternehmensgelände in Mainz sechs seiner V2G-fähigen DC-Charger bereit. Ein weiterer Standort am Hauptsitz von The ...

Den vollständigen Artikel lesen ...