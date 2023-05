Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4307/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/62 geht es um AT&S, Valneva, Sportradar und Telekom Austria als meine Selektion im 2. Aktienduell mit der hochgeschätzten Podcastkollegin Julia Kistner: 4x Pieps in der tollen Folge habe ich Julia noch durchgehen lassen (No Go für sie), bei einer erweiterten Einladung wäre ich aber und rückwirkenden Voraussetzungen nicht dabei (No Go für mich). Auflösung Aktienduell 1 mit 2x Outperformance und Start Aktienduell 2 mit Julia Kistner: https://audio-cd.at/page/playlist/3967/ - ABC Audio Business Chart #48: Fondsmanager und Outperformance? (Josef Obergantschnig) . Seit jeher gibt es den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...