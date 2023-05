Der Monatsbericht von Photon Energy für April wies einen Anstieg der Produktion um 4% gegenüber dem Vorjahr aus, was witterungsbedingt etwa 18% unter den unternehmenseigenen Schätzungen lag. Die Strompreise, insbesondere in Ungarn und Australien, sind gesunken, so dass es insgesamt kein guter Monat für das firmeneigene Portfolio war. Letzte Woche hatte Photon Energy Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, die ein starkes Umsatzwachstum zeigten, aber die Rentabilität wurde durch den Produktmix, die Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Lerta-Akquisition und die Erhöhung des Personalbestands negativ beeinträchtigt. Dennoch bestätigte Photon Energy seine Prognosen für das Geschäftsjahr 23. Mit der jüngsten Übernahme von Lerta hat Photon Energy ein riesiges Marktpotenzial mit begrenztem Kapitalbedarf hinzugewonnen. Investoren haben die Möglichkeit, auf der AlsterResearch Renewables Conference am 1. Juni Einblicke aus erster Hand von CEO Georg Hotar zu erhalten. Bitte registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2023-06-01-14-00/P7V-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





