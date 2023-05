Kenvue - größter Börsengang seit 18 Monaten an der Wall Street - Konkurrenz für Haleon im 300 Milliarden Dollar Markt Es ist die erste gute Nachricht während der stärksten Flaute in Amerikas IPO-Geschäft seit Jahrzehnten: Vor wenigen Tagen feierte Kenvue (WKN: A3E?EHU), die Sparte für Drogeriemarktprodukte und rezeptfreie Arzneien von Johnson & Johnson(WKN: 853?260,) ein erfolgreiches Debüt an der Wall Street. Am ersten Handelstag legten die Papiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...