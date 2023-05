Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im ersten Quartal 2023 erzielte die Fondsbranche in Deutschland Netto-Zuflüsse von 15 Milliarden Euro, so die Experten von BVI.Das sei ein beachtlicher Absatz angesichts des stagnierenden Wirtschaftswachstums. Offene Spezialfonds seien mit 11,6 Milliarden Euro erneut der Treiber des Neugeschäfts. Dahinter stünden institutionelle Anleger wie zum Beispiel Versicherer und Versorgungswerke, die die regelmäßigen Beitragszahlungen ihrer Kunden in Spezialfonds investieren würden. Offenen Publikumsfonds seien 4,9 Milliarden Euro zugeflossen. Geschlossene Fonds hätten 0,7 Milliarden Euro neue Gelder verzeichnet. Aus Mandaten hätten Anleger 2,2 Milliarden Euro abgezogen. ...

