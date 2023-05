Der DAX bewegt sich am heutigen Dienstag weiterhin über dem 10er-EMA und wird langsam nach oben gedrückt. Das heutige Tagestief lag bisher erneut im Bereich des 10er-EMA, dann prallte der DAX nach oben ab und zeigt sich aktuell bei 15.940 Punkten. Es geht in kleinen Schritten weiter aufwärts. An der Lage hat sich nichts geändert. Der DAX könnte vor einem weiteren Hochlauf bis 16.000 Punkte stehen und das Verlaufshoch bei 16.011 Punkten überschreiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...