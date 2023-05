DJ PTA-Adhoc: United Labels AG: Fortsetzung der kontinuierlichen Entwicklung in 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Münster (pta/16.05.2023/14:30) - * Konzernumsatz beträgt EUR 6,9 Mio. (Vj: EUR 7,2 Mio.) * EBITDA beträgt EUR 0,5 Mio. (Vj: EUR 0,7 Mio.) * Auftragsbestand im ersten Quartal EUR 13,4 Mio.

Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) erzielte in den ersten drei Monaten 2023 einen Konzernumsatz von EUR 6,9 Mio. (Vj: EUR 7,8 Mio.). Der leichte Rückgang von TEUR 300 ist lediglich auf die Verteilung von Kundenaktionen vor bzw. nach dem Stichtag zurückzuführen.

Das Konzernergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) belief sich auf EUR 0,5 Mio. (Vj: EUR 0,7 Mio.), dies entspricht einer EBITDA-Marge von 7,7%. Das EBIT betrug EUR 0,5 Mio. (Vj: EUR 0,7 Mio.) und der Konzernjahresüberschuss EUR 0,3 Mio. (Vj: EUR 0,6 Mio.), was einer Umsatzrendite von 4,5% entspricht.

Insgesamt haben alle operativen Tochtergesellschaften mit einem positiven Quartalsergebnis abgeschlossen. Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Online-Geschäft der Elfen Service GmbH, die die Erlöse im ersten Quartal um 52% steigerte.

Der Auftragsbestand zum Stichtag 31.03.2023 betrug EUR 13,4 Mio. (Vj: EUR 15,7 Mio.), wobei zahlreiche Kundenaufträge, entgegen der Vorjahre, erst im April/Mai platziert werden. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft nach wie vor von einem Wachstum in Umsatz und Ertrag im laufenden Geschäftsjahr 2023 aus.

Der vollständige 3-Monatsbericht einschließlich weiterer Erläuterungen erfolgt im Mai unter: http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte ( http://unitedlabels.com/investor-relations/ finanzberichte ).

Die United Labels AG ist ein börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen und einer der führenden europäischen Markenhersteller im Bereich Medien/Entertainment. Partner des unabhängigen Unternehmens sind weltweit bedeutende Media & Entertainment-Unternehmen sowie namhafte Handelspartner aus den Bereichen Filialisten, Fachhandel, Discountern und dem Online-Handel.

