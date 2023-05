Der DAX steht weiter im Bann des Streits um die Schuldenobergrenze in den USA. Nach wie vor bewegt sich der deutsche Leitindex deshalb in einer engen Spanne knapp unterhalb der 16.000-Punkte-Marke. DER AKTIONÄR zeigt im DAX-Check, was sonst noch wichtig ist und wirft einen genaueren Blick auf die Deutsche Post, Infineon, SAP, Siemens Energy und Siemens Healthineers.

