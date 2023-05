Die Hoffnung auf eine Lösung im Streit um die US-Schuldenobergrenze hat die Wall Street am Montag gestützt. Kevin McCarthy, der Anführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, sieht allerdings bisher noch keine Basis für einen Kompromiss und warf US-Präsidenten Joe Biden vor, nicht wirklich eine Lösung anzustreben. Der Dow Jones stieg am Montag um 0,14 % auf 33.348 Punkte, während der S&P 500 0,30 % fester bei 4.136 Punkten schloss. Spekulationen über eine weniger restriktive Geldpolitik der Fed bescherten dem zinssensiblen Technologieindex Nasdaq 100 gestern ein Plus von 0,55 % bei 13.413 Punkten. An den deutschen Börsen steht heute Vormittag die Veröffentlichung des ZEW-Konjunkturindex im Fokus. Außerdem hält EZB-Chefin Christine Lagarde heute Nachmittag eine Rede, die neue Hinweise zum künftigen geldpolitischen Kurs der Notenbank liefern könnte. Der Dax eröffnete den Handel mit einem moderaten Minus von 0,15 % bei 15.892 Punkten und bleibt damit vorerst weiter in Reichweite der Marke von 16.000 Punkten.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken