Der Autobauer Mercedes-Benz will beim Geschäft mit Transportern seine Kosten deutlich reduzieren. Angesichts der Transformation der Branche hin zur E-Mobilität, wo die variablen Kosten deutlich höher sind als bei Verbrennern, sei dies zwingend notwendig, um die Margenziele zu erreichen. 2030 soll jeder zweite Van vollelektrisch fahren."Wir müssen unsere Kosten in den Griff kriegen", sagte der Leiter des Geschäftsbereichs Mercedes-Benz Vans, Mathias Geisen, am Dienstag in Stuttgart. Um die Profitabilität ...

