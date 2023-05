Aachen (ots) -- CUBONIC und Metroloq unterzeichnen Mietvertrag für neuen CUBONIC Hauptsitz im Unternehmerpark Pulheim- Mit rund 3.000m² Hallen- und Bürofläche ist CUBONIC neuer Hauptmieter im Unternehmerpark der Metroloq, einer Tochter der Metropol Immobiliengruppe- Günter Butschek, CEO bei CUBONIC: "Die neuen Büro- und Hallenflächen bieten beste Voraussetzungen für unsere Innovationskraft, Kreativität und Agilität auf dem Weg von der Entwicklung zur Serienproduktion und zur Validierung unseres neuartigen Produkt- und Fertigungskonzeptes."CUBONIC, ein Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger, individualisierbarer Lösungen für automatisierte und autonome elektrische leichte Nutzfahrzeuge (eLCV) hat einen Mietvertrag für seine neue Unternehmenszentrale im Metroloq Unternehmerpark Pulheim außerhalb von Köln unterschrieben. Mit über 1.300m² Hallen- und Produktionsfläche und über 1.600m² Bürofläche bietet die neue CUBONIC-Zentrale ideale Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der fortgeschrittenen Prototypen der CUBONIC PeopleMover und CargoMover eLCV-Lösungen.CUBONIC entwickelt hoch individualisierbare elektrische LCV-Lösungen, die automatisiertes und autonomes Fahren, nahtlose Konnektivität mit den Ökosystemen ihrer Kunden sowie verbesserte Produktivität und Rentabilität bieten. CUBONICs Kunden werden dabei von Anfang an in die Konzeption der modularen Fahrzeugarchitektur eingebunden, was ihnen eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten für CUBONICs PeopleMover- und CargoMover-Fahrzeuge ermöglicht.CUBONIC wird seine neuen Räumlichkeiten bereits im Juni 2023 beziehen. Der Unternehmerpark der Metropol-Tochter Metroloq feierte am 14. Dezember 2022 seine Eröffnung. Er zeichnet sich durch seine innovative, flexible und nachhaltige Konzeption aus. Prägend sind hier vor allem die mit dem Naturschutzbund Deutschland im Sinne der Biodiversität angelegten Grünflächen, klimaneutrale Lösungen sowie über die MetroloqApp gesteuerte moderne Smart-Konzepte.Günter Butschek, CEO bei CUBONIC kommentierte: "Wir freuen uns, im Unternehmerpark Metroloq eine neue Heimat gefunden zu haben. Die neuen Büro- und Hallenflächen bieten beste Voraussetzungen für unsere Innovationskraft, Kreativität und Agilität auf dem Weg von der Entwicklung zur Serienproduktion und zur Validierung unseres neuartigen Produkt- und Fertigungskonzeptes. Mit unseren auf Nachhaltigkeit ausgerichteten integrierten eLCV-Lösungen ergänzen wir uns ideal mit den Zielen der Metroloq für den Unternehmerpark."Michael Buchholz, Geschäftsführer Metroloq fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, CUBONIC in Pulheim-Brauweiler genau die Kombination aus flexiblen Hallen- und Büroflächen zur Verfügung zu stellen, die das junge Unternehmen braucht. Die Vielzahl an smarten Features der Flächen und der Fokus auf nachhaltigen Bau und Betrieb des Unternehmerparks haben überzeugt. Dieses Angebot und unser USP-Managementansatz 'Gemeinsam und auf Augenhöhe' ermöglichen zusammen mit der hervorragend angebundenen Lage im Kölner Westen, Wachstum und Expansion."Über CUBONICCUBONIC ist ein Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger, individualisierbarer Lösungen für elektrische leichte Nutzfahrzeuge (eLCV), die automatisiertes und autonomes Fahren, nahtlose Konnektivität mit dem Ökosystem des Kunden sowie verbesserte Produktivität und Rentabilität bieten. Das Unternehmen - früher unter dem Namen Moove bekannt - wurde 2018 in Aachen als Lösungsanbieter für modulare elektrische LCVs der nächsten Generation mit Fokus auf den wachsenden EU-Markt gegründet. Angetrieben von der gemeinsamen Vision, ein nachhaltiges Fahrzeug zu entwickeln, das den Transport von Gütern und Personen auf der letzten Meile nachhaltig vernetzt, entwickelt ein Team aus Automobilingenieuren, Logistikexperten und Geschäftsleuten bahnbrechende und neu gedachte Lösungen für den Transport auf der letzten Meile, mit dem Ziel, den gesamten Wertschöpfungsprozess von Forschung und Entwicklung bis hin zum Produktverkauf und dem Ende des Produktlebenszyklus nachhaltig zu gestalten.www.cubonic.deÜber MetroloqMetroloq entwickelt, baut und betreibt als langfristig engagierter Bestandshalter Unternehmerparks in der Metropolregion Rhein-Ruhr. Mit hoher, regionaler Gewerbe-Kompetenz ist Metroloq der optimale Partner für Städte und Kommunen.Dabei unterstützt Metroloq lokale Händler, Handwerker und Gründer mit einem variablen Hallenmix, flexiblen Mietlaufzeiten und kalkulierbaren Mietkonditionen für kreative Entwicklung und dynamisches Wachstum.www.metroloq.deÜber MetropolMetropol plant, baut und verwaltet Immobilien mit nachhaltiger Perspektive. Als Bestandshalter übernehmen wir für unsere Projekte dauerhaft Verantwortung. Wir kennen die Chancen und Möglichkeit in unserer Heimatstadt Köln und den Nachbarregionen - für Büro-, Handels- und Wohnimmobilien.Metropol schafft digitale Strukturen und Prozesse für Projektentwicklung, Vermietung und Verwaltung. Alles konsequent am Mieter orientiert. Dabei gehen wir verantwortungsvoll mit Ressourcen und Menschen um.www.metropol.dePressekontakt:Pressekontakt CUBONIC:media@cubonic.de+49 241 94577 906Pressekontakt Metropol ImmobiliengruppeAlexander Wiertzwiertz@metropol.de+49 162 79 25 425Original-Content von: CUBONIC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169948/5511071