DJ SAP treibt Integration von KI in die Produkte voran

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP nutzt die Kundenveranstaltung Sapphire als Startpunkt für die verstärkte Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in sein Produktportfolio. Die Betonung legt der Softwarekonzern dabei auf seine "Tradition verantwortungsvoll entwickelter Technologien", so Vorstandschef Christian Klein. Im Blick ist dabei auch Nachhaltigkeit, auch für die Nachverfolgung von CO2-Emissionen in den Lieferketten.

Dabei setzen die Walldorfer auf den Ausbau bestehender Partnerschaften. Dazu zählt Google mit seiner Cloud. Das umfassende Open-Data-Angebot ermögliche es Kunden, eine End-to-End-Daten-Cloud aufzubauen, die Daten aus der gesamten Unternehmenslandschaft unter Verwendung der Lösung SAP Datasphere mit der Daten-Cloud von Google zusammenführt, heißt es in einer Mitteilung.

Bereits im Vorwege hatte SAP eine Erweiterung seine Partnerschaft mit Microsoft im Bereich generativer KI angekündigt: Die Unternehmen werden gemeinsam an der Integration von SAP-SuccessFactors-Lösungen mit Microsoft 365 Copilot und Copilot in Viva Learning sowie Microsofts Azure OpenAI Service arbeiten. Damit sollen u.a. die Personalrekrutierung und die Mitarbeiterentwicklung vereinfacht und verbessert werden.

SAP hat zudem Optimierungen in eigenen KI-Lösungen präsentiert, um "Kunden bei der Lösung geschäftskritischer Probleme im Arbeitsablauf zu unterstützen". Dazu gehören nach Unternehmensangaben Innovationen, mit denen sich die Kundenansprache personalisieren lasse, die eine produktivere Beschaffung erlaubten und Unternehmen besser in die Lage versetzten, wichtige Fachkräfte in der gesamten Belegschaft zu finden und zu fördern. Angesichts der Diskussionen um Nutzen und Gefahren von KI betont der Konzern, dass diese Anwendungen "die höchsten Branchenstandards für einen verantwortungsbewussten Umgang mit KI befolgen".

May 16, 2023 09:20 ET (13:20 GMT)

