Grömitz (ots) -In entspannter Beachfestival-Stimmung findet in diesem Jahr das Musik-Beachfestival "Sonne, Strand & Sterne" mit der Unterstützung von ZOLLFREI Gin für die ganze Familie im Ostseebad Grömitz statt. Direkt neben der Seebrücke begeistert das kostenfreie Festival mit Live-Musik, Yogasessions, Wassersport-Angeboten, Familien-Spielefesten, Tanzkursen und vielen weiteren Programmpunkten täglich von 12.00 bis 23.00 Uhr Groß und Klein.Bei kühlen Getränken, leckeren Snacks und mit den Füßen im Sand können sich die Gäste schon jetzt auf die deutsche Pop-Rock-Band JULI rund um Sängerin Eva Briegel am Abend des 7. Julis freuen. Bekannt geworden ist die Band 2004 mit ihrem Erfolgshit 'Die perfekte Welle'. Es folgte der erste Platz beim Bundesvision Song Contest mit "Geile Zeit" sowie die Eins Live Krone im Jahr 2006 als beste Band. Seit 2022 ist JULI zurück mit der neuen Single 'Fette Wilde Jahre', im Frühjahr 2023 soll das fünfte Studioalbum erscheinen, welches den Strand von Grömitz rocken wird.Nach einer kurzen Verschnaufpause und dem Lifestyle-Tagesprogramm geht es abends am 8. Juli auf der Bühne wieder heiß her. Der norddeutsche Singer und Songwriter Michael Schulte, der durch seine The Voice of Germany-Teilnahme bekannt wurde und aktuell mit seinem Kollegen Max Giesinger und dem Song 'More to this life' die Charts belegt, macht Halt am Strand von Grömitz. Begleitet wird er von der Band Jeden Tag Silvester, die in den musikalischen Abend einstimmen wird.Den Abschluss von Sonne, Strand und Sterne bildet am 9. Juli ein kunterbunter Familientag mit Action und Unterhaltung für Groß und Klein. Beim Spielefest am Nachmittag können sich die kleinsten Gäste austoben, während Mama und Papa die Stimmung auf einem Liegestuhl genießen. Am frühen Abend sorgt die weltweit erste Dino-Metal-Band 'Heavysaurus' für ein atemberaubendes Kinderkonzert, bei dem Dino- und Rock-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Mit einem Mitsing-Konzert von Sören Schröder (bekannt aus 'Deine Stadt singt') wird der Sommerabend neben der Seebrücke komplett, denn hier bleibt ganz sicher keine Stimme leise. Schröder formt aus allen Gästen einen großartigen Riesenchor und singt Songs, die im Ohr bleiben.Pressekontakt:Tourismus-Service GrömitzJacqueline Schumacherjschumacher@groemitz.de04562 - 256 264.