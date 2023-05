DJ PTA-News: REALTECH AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses

Leimen (pta/16.05.2023/15:30) - Die REALTECH AG verschiebt die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 erneut. Hintergrund sind im Wesentlichen personelle Engpässe im Rechnungswesen, welche sich auf die Erstellung des Jahres- und Konzernabschlusses sowie die laufenden Prüfungsarbeiten auswirken.

Der geprüfte Jahresabschluss und der geprüfte Konzernabschluss sollen nun am 07.06.2023 veröffentlicht werden. REALTECH erwartet nicht, dass es wesentliche Abweichungen zu den am 30. März 2023 veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen (Konzern - IFRS) geben wird. Aufgrund der genannten Verzögerungen wird die Hauptversammlung für das Jahr 2022 voraussichtlich erst zum 20.7.2023 einberufen werden.

