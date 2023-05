Beim letzten Meeting der EZB im Mai haben die Währungshüter den Leitzins in der Eurozone um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent angehoben. Wäre es nach EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann gegangen, hätte die Notenbank die Zügel enger gestrafft. Er fordert weitere Maßnahmen, was den Immobilienunternehmen wie Vonovia nicht gefallen dürfte."Ich hätte mir eine schnellere Erhöhung um 50 Basispunkte gewünscht", so Holzmann im Interview mit Econostream. Es hätte die Entschlossenheit der Notenbank demonstriert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...