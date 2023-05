Bösartige Tumore in der Bauchspeicheldrüse sind besonders schwer zu behandeln und waren Todesursache für beispielweise Apple-Gründer Steve Jobs und Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. BioNTech arbeitet an einem Impfstoff gegen die Krankheit. Eine vielversprechende Studie gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. An der Studie haben insgesamt 16 Personen mit Pankreaskrebs teilgenommen. Ihnen wurde der Impfstoff in Kombination mit einer Chemotherapie verabreicht. Bei der Hälfte der Patienten löste ...

