Osisko Development meldete erneut sensationelle Bohrergebnisse aus seiner Testmine Trixie, Gold Terra Resource begann sein Tiefbohrprogramm, um sehr hochgradige Zonenerweiterungen unterhalb der historischen Minenanlagen auf dem Grundstück Con Mine Option zu erproben, und GoldMining und U.S. GoldMining gaben den Abschluss der Börsennotierung und des öffentlichen Angebots bekannt. Unternehmen im Überblick: Osisko Development Corp. – https://osiskodev.com/ ISIN: CA68828E1060 , WKN: A2QJYL , FRA: 3OZ0.F , TSXV: ODV.V GoldMining Inc. – http://www.goldmining.com ISIN: CA38149E1016 , WKN: A2DHZ0 , FRA: BSR.F , TSX: GOLD.TO , Valor: 34887555 Gold Terra Resource Corp. – https://goldterracorp.com/ ISIN: CA38076F1053 , WKN: A2P0BS , FRA: TX0.F , TSXV: YGT.V , Valor: 3986835