Der italienische Reifenkonzern konnte den Umsatz im ersten Quartal um knapp 12 % auf fast 1,7 Mrd. € steigern. Ermöglicht wurde das durch höhere Preise und durch einen margenstärkeren Produktmix. Die gestiegenen Preise konnten die ebenfalls höheren Kosten mehr als ausgleichen, sodass das EBIT um 8,6 % auf 248,1 Mio. € gestiegen ist, während der Nettogewinn um knapp 5 % auf 115 Mio. € zulegen konnte. Die Prognose für das laufende Jahr ist nur vorsichtig optimistisch: Während der Umsatz stabil bleiben soll, wird mit einem leichten Rückgang der operativen Marge gerechnet, was auf anhaltenden Kostendruck hindeutet. Nun heißt es zunächst abwarten, ob der Kurs die Widerstandshürde bei rund 5 € überwinden kann.