München (ots) -Gleich zum Wochenstart hat Moderator Kai Pflaume zwei der gefragtesten deutschen Schauspielerinnen ins "Wer weiß denn sowas?"- Studio eingeladen: Am Montag treten Nora Tschirner und Svenja Jung gegeneinander zum Rateduell an.Die Moderatorinnen Lola Weippert und Laura Papendick stellen sich dann am Dienstag den zwölf kniffligen und kuriosen Fragen, die sich hinter der großen digitalen Ratewand verbergen.Kostbare Antiquitäten, heißbegehrte Schmuckstücke, wertvolle Kunstwerke - oder doch nur wertloser Trödel? In der Sendung "Bares für Rares" entscheiden Experten über den tatsächlichen Wert der angebotenen Raritäten. Zwei von ihnen, nämlichder Mann für kuriose Dinge, Sven Deutschmanek, und die Kunsthistorikerin und -sachverständige Heide Rezepa-Zabel, feilschen am Mittwoch um die richtigen Antworten auf erstaunliche Fragen.Am Donnerstag herrscht Verwechslungsgefahr im "Wer weiß denn sowas?"-Studio, wenn die schauspielenden Zwillingsschwestern Valentina Pahde und Cheyenne Pahde, die als bereits Dreijährige in der Serie "Forsthaus Falkenau" erstmals vor der Kamera standen, zum familiären Rateduell antreten.Im "Tagesthemen"-Studio stehen, werfen sich der "Tagesschau"-Sprecher Thorsten Schröder und die Moderatorin Aline Abboud kollegial die "Nachrichtenbälle" zu. Zum Wochenausklang rätseln sie in gegnerischen Teams an der Seite der Ratekapitäne Bernhard Hoëcker und Elton um die Wette, um auch praktische Haushaltsfragen wie diese richtig zu beantworten:Womit werden stark verkalkte Glastüren und Fliesen in der Dusche wieder wie neu?a) Gurkensaftb) aufgeraute Bierdeckel und Mundwasserc) Auto-Schleif-PolierpasteDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 22. bis 26. Mai 2023 im Überblick:Montag, 22. Mai - Nora Tschirner und Svenja JungDienstag, 23. Mai - Lola Weippert und Laura PapendickMittwoch, 24. Mai - Sven Deutschmanek und Heide Rezepa-ZabelDonnerstag, 25. Mai - Valentina Pahde und Cheyenne PahdeFreitag, 26. Mai - Thorsten Schröder und Aline AbboudWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD MEDIA für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas