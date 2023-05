Cham (ots) -ePlix ist eine unabhängige und kostenlose Schweizer Applikation, die eine bisher einzigartige umfassende Übersicht über die persönliche Vorsorge ihrer Anwender bietet. Dabei arbeitet ePlix mit ihrer ersten Partnerbank Tellco zusammen, welche Spitzenreiter im schweizweiten Zinsvergleich ist. Die fortschrittliche Webapp richtet sich sowohl an Laien als auch an Experten.Komplette Vorsorge auf einen BlickArbeitnehmende, die bei der Sammelstiftung Tellco pk oder künftigen Partner-Pensionskassen von ePlix versichert sind, erhalten Zugriff auf ihre tagesaktuellen BVG-Vorsorgedaten. Die Webapp zeigt benutzerspezifische Vorsorgeleistungen und Prognosen wie beispielsweise Altersleistungen bei vorzeitiger oder aufgeschobener Pensionierung. Auch bei der Eigenheimplanung unterstützt ePlix, indem die Applikation ihren Anwenderinnen und Anwendern aufzeigt, welche Beträge für Wohneigentum bezogen werden können.Eröffnung von Vorsorgekonti mit wenigen KlicksNach der Registrierung lässt sich mit wenigen Klicks eine Vorsorge 3a- und/oder eine Freizügigkeitslösung bei der Partnerbank Tellco eröffnen. Der schweizweite Zinsvergleich von "K-Geld" zeigt auf: Mit dem Säule-3a-Konto (1,10% p. a.) und dem Freizügigkeitskonto (0,70% p. a.) profitieren ePlix-Nutzerinnen und Nutzer dank dem Angebot der Partnerbank Tellco von den besten Konditionen. Zusätzlich stehen zu den Kontolösungen mit den attraktiven Zinsen bewährte Tellco Strategiefonds sowie unzählige kostengünstige Anlagefonds zur Auswahl, welche es der Anwenderin bzw. dem Anwender ermöglicht, unkompliziert ein individuelles Vorsorgeportfolio zu gestalten.Schweizer Technologie mit hoher DatensicherheitDie Technologie wurde nicht nur in der Schweiz konzipiert und designt, sondern wird auch auf Schweizer Servern in der Cloud betrieben. Die Webapp ePlix erfüllt damit höchste Ansprüche an Datensicherheit.Stetige Entwicklung"ePlix ist eine Innovation in den Bereichen Vorsorge, Gesundheit und Arbeit auf dem Schweizer Markt. Über die letzten Monate hat unser Entwicklungsteam mit viel Herzblut daran gearbeitet, dass ePlix 2.1 freundlich daherkommt und für die Nutzer einfach zu bedienen ist.", schwärmt IT-Leiter Bendri Batti. Mit zunehmenden Funktionen wird ePlix zur zentralen Webapp für alle Lohn-, Vorsorge-, Versicherungs- sowie Bankdaten. Die unabhängige Webapp ist für weitere Partnerschaften mit Unternehmen aus diesen Bereichen offen.Über den EntwicklerDie eCare AG ist führende Outsourcing-Anbieterin in den Bereichen Personalverleih und berufliche Vorsorge. Dank moderner Prozesse und fortschrittlichen Softwarelösungen, welche zur Bewältigung grosser Verarbeitungsvolumen entwickelt wurden, baut eCare ihre Marktführerschaft kontinuierlich aus. Dabei greift sie auf ihre langjährige Erfahrung in der digitalen Datenverarbeitung sowie das umfangreiche BVG- und Saläradministrations-Knowhow zurück.Pressekontakt:ePlixc/o eCare AGDaniel BurgerHinterbergstrasse 116330 Cham058 443 00 18daniel.burger@egroup.chOriginal-Content von: ePlix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095542/100906782