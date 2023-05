Elon Musk sieht Tesla in China einem zunehmenden Wettbewerb durch etablierte Unternehmen wie BYD, Nio und SAIC ausgesetzt. Deshalb drehte der Tesla-Chef zuletzt auch in schöner Regelmäßigkeit an der Preisschraube und gab großzügige Rabatte auf die Modelle X und Y. Wie geht es jetzt mit der Aktie weiter?Den Analysten schmeckte der Move von Musk ganz und gar nicht. Zu sehr könnten dadurch die starken Margen von Tesla unter Druck geraten.

