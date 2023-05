40 Prozent Rendite seit Jahresanfang - https://bit.ly/3BwbbJ0 Die Aktie der Woche macht's möglich. Jetzt kennenlernen und 30 Prozent Rabatt sichern! Auslöser für eine Rezession sind im aktuellen Marktumfeld nicht schwer zu finden: Gewerbeimmobilien, kriselende Banken, oder eine lähmende Kreditklemme könnten der Konjunktur bald den Saft abdrehen. Weniger klar ist bislang, wann es soweit sein wird. Manfred Schlumberger, Geschäftsführer der HA-VA Verwaltungsgesellschaft, glaubt, dass es im vierten Quartal so weit sein könnte. Dass die Rezession erst nach langen Monaten des Wartens und Spekulierens tatsächlich eintrete, ist für den Experten nicht verwunderlich. Bis steigende Zinsen und die veränderten Rahmenbedingungen sich tatsächlich in den harten Zahlen niederschlagen können Monate vergehen. Warum Anleger dennoch nicht verzweifeln müssen, und wo man in Zeiten des wirtschaftlichen Rendite finden könne: Alle Antworten gibt es im Interview.