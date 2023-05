EQS-Ad-hoc: plenum AG / Schlagwort(e): Dividende

plenum AG: Vorstand und Aufsichtsrat werden der kommenden Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,20 Euro je Aktie vorschlagen.



16.05.2023 / 19:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 plenum AG: Vorstand und Aufsichtsrat werden der kommenden Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,20 Euro je Aktie vorschlagen. Frankfurt am Main, den 16.05.2023, 18:45 Uhr (UTC+2) Vorstand und Aufsichtsrat haben heute übereinstimmend beschlossen, der Hauptversammlung am 18. Juli 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Namensaktie vorzuschlagen. Vor dem Hintergrund des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2022 und der Entwicklung des laufenden Jahres halten Vorstand und Aufsichtsrat diesen Gewinnverwendungsvorschlag sowohl mit Blick auf die Vorsorge für die Gesellschaft als auch auf die Aktionärsinteressen für angemessen. Über die plenum AG: Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte Managementberatung. plenum versteht sich seit über 35 Jahren als umsetzungsstarker Beratungs- und Lösungspartner zur Gestaltung der digitalen und regulatorischen Transformation in den drei Kernbranchen Finanzinstitute, Versicherungen und Energie & Mobilität. Die Beratungsschwerpunkte liegen an der Schnittstelle von Business und IT. Mit über 140 hoch qualifizierten Professionals fokussiert sich plenum auf Themenfelder von der IT Strategie & Governance, über Cyber Resilienz, Data- & Information Governance und Nachhaltigkeit (ESG) bis zur Transformation digitaler Plattformen und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.



Kontakt:

plenum AG

Investor Relations

The Squaire West 15, Am Flughafen

60549 Frankfurt am Main

EMail: aktie@plenum.de



