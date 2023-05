Die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel entwickelt sich definitiv in die richtige Richtung. Nach einer kurzen Konsolidierung hat das Papier am Dienstag die 200-Tage-Linie deutlicher hinter sich gelassen und geleichzeitig den nächsten Widerstand ins Visier genommen. Eventuell steht in Kürze ein nachhaltiger Ausbruch bevor.Wie DER AKTIONÄR am Vortag berichtete, hat sich die Nel-Aktie in der letzten Zeit im Dunstkreis der 200-Tage-Linie aufgehalten. Heute gelang ihr, sich etwas stärker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...