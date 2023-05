Der Spezialist für intelligentes Energiemanagement Eaton gab heute bekannt, dass sein Geschäftsbereich eMobility einen Auftrag für die Lieferung seiner Batterie-Trenneinheit (Battery Disconnect Unit, BDU) sowohl in der 400- als auch der 800-Volt-Konfiguration mit einem globalen Fahrzeughersteller für den Einsatz in Elektro-Personenkraftwagen erhalten hat. Die Batterie-Trenneinheit von Eaton stattet Elektrofahrzeuge (EF) mit seiner Breaktor Schaltkreisschutz-Technologie aus, um die Komplexität und Kosten zu reduzieren. Eaton wird diese Technologie vom 23. bis 25. Mai auf der Battery Show in Stuttgart (Deutschland) präsentieren und im Rahmen der Konferenz eine Erörterung über die Funktionssicherheit in Elektrofahrzeug-Systemen ermöglichen.

"Wir sind hocherfreut, einen derart wichtigen Bestandteil des EF-Systems mit branchenweit führenden Merkmalen und erstklassiger Effizienz für diesen Weltklasse-Fahrzeughersteller zur Verfügung stellen zu können", so Mark Schneider, President, eMobility. "Unsere BDU integriert unsere Breaktor Schaltkreisschutz-Technologie, Bussmann Sicherungen und die fortschrittlichen Royal Power Solutions Sammelschienen, um einen vollständigen elektrischen Schutz für das EF-System in einem kompakten und effizienten Gehäuse zu bieten."

Die Hauptaufgabe der BDU ist ihre Funktion als Ein-Aus-Schalter für die Batterie in Abhängigkeit von dem Betriebsmodus des Elektrofahrzeugs, wie etwa während des Ladevorgangs oder während der Fahrt. Die Mehrzahl der heutigen Elektrofahrzeuge verlassen sich auf eine von drei herkömmlichen Schaltkreisschutz-Konfigurationen in der BDU: Sicherung und Schaltgerät; Pyro-Sicherung und Schaltgerät; oder Sicherung, Pyro-Sicherung und Schaltgerät alle werden gemeinsam in einer einzigen BDU verwendet. Während alle Schalt- und Schutzfunktionen bieten, besitzen aber alle auch Nachteile, darunter die Gesamtsystemkomplexität, die Gebrauchstauglichkeit, Koordinierungsschwierigkeiten und die Neigung zur Ermüdung bei Hochspannungsstrompegeln.

Das Hinzufügen der Breaktor Schaltkreisschutz-Technologie zur BDU von Eaton bietet zusätzliche Funktionalität und weitere Vorteile, einschließlich des Austauschs von bis zu vier Hochspannungselektrobauteilen, was die Komplexität und Kosten auf Systemebene reduziert; die aktive und passive Ansteuerung in einem einzigen Gerät; und die Fähigkeit, nach einer Hochenergie-Störung wieder zurückgesetzt zu werden. Insgesamt beseitigt die BDU von Eaton die Notwendigkeit von bis zu 15 zusätzlichen Systemkomponenten.

In der BDU wurden innovative Sammelschienen mit einem platzsparenden Design in flacher Ausführung ohne Kühlkörper für Gewichtseinsparungen konzipiert. Eaton nutzt darüber hinaus einen automatisierten Montageprozess, um eine überlegene Sicherheit zu bieten, die Produktionszeit zu reduzieren und maximale Kosteneinsparungen mit wenig Materialabfall und nahezu keinerlei Entwicklungszeit für die Serienprodukte zu ermöglichen. Diese Stromanschluss-Technologie wurde von Royal Power Solutions entwickelt, das 2022 Eaton erwarb. Die Baureihe der Bussmann Sicherungen von Eaton wurde darüber hinaus eingesetzt, um die optimale BDU-Leistung sicherzustellen.

"Mit Breaktor und unseren Power Connections Lösungen ist Eaton einzigartig positioniert, um differenzierte Elektrofahrzeug-Lösungen für seine globalen Kunden zu erstellen", so Mark Schneider.

Eaton ist ein Unternehmen mit Spezialisierung auf intelligentes Energiemanagement, das zur Verbesserung der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt für Menschen rund um den Globus beitragen will. Wir haben uns dazu verpflichtet, unsere Geschäfte korrekt zu führen, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung nutzen, beschleunigen wir die weltweite Transformation auf erneuerbare Energien, helfen bei der Überwindung der dringendsten Herausforderungen beim Energiemanagement und handeln im besten Interesse unserer Stakeholder und der Gesellschaft insgesamt.

Das 1911 gegründete Unternehmen Eaton begeht sein hundertjähriges Börsenjubiläum an der New York Stock Exchange. Im Jahr 2022 haben wir einen Umsatz von 20,8 Milliarden US-Dollar erzielt und Kunden in mehr als 170 Ländern bedient. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

