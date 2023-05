DUISBURG/HAIGER (dpa-AFX) - Die Investmentgesellschaft Swoctem hat sich bei einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot mehr als 40 Prozent des Stahlhändlers Klöckner & Co gesichert. Nach Ablauf einer weiteren Annahmefrist halte sie rund 41,53 Prozent des eingetragenen Grundkapitals und der bestehenden Stimmrechte, wie die Investmentgesellschaft des Klöckner-Großaktionärs Friedhelm Loh am Dienstagabend nach Börsenschluss in Haiger mitteilte. Der Vollzug des Angebotes muss allerdings noch kartellrechtlich freigegeben werden. Dieser wird für das dritte Quartal des laufenden Jahres erwartet.

Klöckner-Aktionäre hatten die Möglichkeit, bis zum 12. Mai ihre Anteile anzudienen. Das Barangebot lag bei 9,75 Euro je Aktie und enthielt keine Mindestannahmeschwelle. Früheren Angaben zufolge strebt Loh auch keine Mehrheitsbeteiligung an. Klöckner soll demzufolge auch börsennotiert bleiben./ngu/men/la