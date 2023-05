HERZOGENRATH (IT-Times) - Der deutsche Maschinenbauer Aixtron hat heute bekannt gegeben, eine neue Einrichtung für die eigene Forschung und Entwicklung zu bauen. Die Aixtron S.E. (ISIN: DE000A0WMPJ6) kündigte heute an, eine Summe von bis zu 100 Mio. Euro am Standort in Herzogenrath investieren zu wollen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...