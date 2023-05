Die US-Anleger haben nach den Kursgewinnen zu Wochenbeginn wieder vorsichtiger agiert. Die wichtigsten Indizes gaben am Dienstag überwiegend nach, wobei vor allem in den letzten Handelsminuten noch einige Verluste hinzukamen. Bestimmendes Thema war erneut die weitere Entwicklung im Schuldenstreit. Gegen den Trend stiegen die großen Tech-Aktien wie Alphabet, Amazon oder Nvidia.Der Dow Jones büßte am Ende ein Prozent auf 33.012 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,64 Prozent auf 4109,90 ...

