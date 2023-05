EQS-News: Indigo Exploration Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Indigo Exploration gibt die vollständige Ausübung der Optionsscheine bekannt: Weitere 0,55 Millionen Dollar eingenommen



16.05.2023 / 22:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 16. Mai 2023) - Indigo Exploration Inc. (TSXV: IXI) (FSE: INEN) (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen durch die Ausübung von 5.495.932 Optionsscheinen zu einem Preis von 0,10 $ pro Aktie zusätzliche Einnahmen in Höhe von 549.593 $ erzielt hat. Damit wurde der gesamte Bestand an Optionsscheinen, die bei der Finanzierung vom Mai 2020 ausgegeben wurden, eingelöst. Zusammen mit dem bereits am 8.Mai 2023 bekannt gegebenen Betrag hat das Unternehmen 1.263.828 $ eingenommen. "Durch die vollständige Ausübung der Optionsscheine haben alle Aktionäre und Stakeholder uns ein starkes Vertrauensvotum gegeben. Damit erhält das Unternehmen ausreichend Kapital, um die geplanten Arbeitsprogramme bei seinen drei Lithium-Sole-Projekten des Jahres 2023 abzudecken", kommentierte Paul Cowley, CEO von Indigo Exploration. "Wir setzen unser Programm mit Fokus auf Exploration und Erschließung fort und werden in den kommenden Wochen weitere Berichte zum Fortschritt unserer Exploration veröffentlichen." Über Indigo Exploration Indigo Exploration ist ein aufstrebendes Petro-Lithium-Sole-Explorationsunternehmen. Es ist in Besitz von 147.904 ha an Metall- und Industriemineralkonzessionen in Zentral-Alberta, Kanada. Die drei wichtigsten Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522 ha), Leduc (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha). Sie befinden sich im Kerngebiet der Lithiumexploration und -erschließung in Westkanada. Das Unternehmen besitzt auch das Goldkonzessionsgebiet Hantoukoura in Burkina Faso, das sich über 23.800 ha erstreckt. durch: "Paul Cowley" President und CEO 604-340-7711 pcowley@indigoexploration.com www.indigoexploration.com Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/166338 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/166338

News Source: Newsfile





16.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com