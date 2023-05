DJ MÄRKTE ASIEN/Börse Tokio von BIP-Daten gestützt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zur Wochenmitte mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während die Börse in Tokio nach guten Wirtschaftsdaten Aufschläge verzeichnet, geben die chinesischen Aktienmärkte etwas nach.

Von der Wall Street kamen schwache Vorgaben. Hier hatte vor allem die weiter ungeklärte Frage, wie es mit der Schuldenobergrenze in den USA weitergeht, die Stimmung belastet. Ohne eine Einigung im Schuldenstreit könnten die USA möglicherweise schon am 1. Juni nicht mehr in der Lage sein, ihre Rechnungen pünktlich zu zahlen.

In Tokio legt der Nikkei-Index um 0,8 Prozent zu. Gestützt wird der Index von besser als erwarteten Daten zum Wirtschaftswachstum. Das Brutto-Inlandsprodukt Japans ist im Zeitraum Januar bis März im Jahresvergleich um 1,6 Prozent real gewachsen. Gegenüber dem Vorquartal wuchs die Wirtschaft um 0,4 Prozent. Ökonomen hatten hier nur mit 0,2 Prozent gerechnet. Der Yen zeigt sich zum Dollar etwas schwächer. Der Dollar legt leicht um 0,1 Prozent zu auf 136,54 Yen. Unter den Einzelwerten büßen Rakuten 0,7 Prozent ein. Der Konzern will sich durch die Ausgabe neuer Aktien frisches Kapital beschaffen.

An der Börse in Hongkong gibt der Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent nach. Die am Vortag veröffentlichten Konjunkturdaten schüren bei den Anlegern die Befürchtung, dass die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie an Kraft verliert, heißt es aus dem Markt. "Das Risiko-Sentiment scheint schwach zu sein, nachdem einige enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden und die Gespräche über die US-Schuldenobergrenze in einer Pattsituation verharren", so Tina Teng, Marktanalystin bei CMC Markets.

In Südkorea gewinnt der Kospi 0,6 Prozent. LG Display steigen um 2,5 Prozent. Medienberichten zufolge soll der Flachbildschirm-Hersteller möglicherweise OLED-Fernsehpaneele an Samsung Electronics liefern.

Die Börse in Sydney notiert 0,5 Prozent im Minus. Marktteilnehmer verweisen auf die schwachen Vorgaben von der Wall Street und die andauernden Verhandlungen zur Schuldenobergrenze in den USA.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.197,20 -0,5% +2,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 30.079,04 +0,8% +13,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.494,63 +0,6% +11,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.283,28 -0,2% +6,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.867,87 -0,6% +0,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.187,22 -0,8% -1,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.426,26 +0,2% -5,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:34 % YTD EUR/USD 1,0864 +0,0% 1,0862 1,0882 +1,5% EUR/JPY 148,31 +0,1% 148,14 147,84 +5,7% EUR/GBP 0,8705 +0,0% 0,8701 0,8707 -1,6% GBP/USD 1,2480 -0,0% 1,2484 1,2500 +3,2% USD/JPY 136,52 +0,1% 136,38 135,86 +4,1% USD/KRW 1.339,53 -0,2% 1.342,42 1.337,89 +6,2% USD/CNY 6,9933 +0,2% 6,9787 6,9667 +1,4% USD/CNH 7,0089 +0,2% 6,9966 6,9770 +1,2% USD/HKD 7,8352 -0,0% 7,8383 7,8385 +0,3% AUD/USD 0,6658 +0,0% 0,6657 0,6683 -2,3% NZD/USD 0,6246 +0,2% 0,6231 0,6247 -1,7% Bitcoin BTC/USD 27.082,03 +0,2% 27.018,78 27.215,30 +63,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,91 70,86 +0,1% +0,05 -11,6% Brent/ICE 75,00 74,91 +0,1% +0,09 -11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.991,52 1.989,15 +0,1% +2,37 +9,2% Silber (Spot) 23,76 23,78 -0,1% -0,01 -0,9% Platin (Spot) 1.067,33 1.062,00 +0,5% +5,33 -0,1% Kupfer-Future 3,68 3,67 +0,4% +0,01 -3,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

