SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Quartals-/Zwischenmitteilung

SoftwareOne verzeichnet ein solides erstes Quartal 2023 und bekräftigt die Prognose für das Gesamtjahr



17.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareOne verzeichnet ein solides erstes Quartal 2023 und bekräftigt die Prognose für das Gesamtjahr Stans, Schweiz I 17. Mai 2023 - SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software und Cloud-Lösungen, hat heute ein Trading-Update für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Auf Konzernebene stieg der Umsatz im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 8,7 % auf CHF 239,4 Millionen, getrieben durch Wachstum in beiden Geschäftsbereichen

Die bereinigte EBITDA-Marge von 16,6 % fiel 1,8 Prozentpunkte niedriger aus als im Vorjahreszeitraum, was vor allem an einer Lohninflation von ~5 % und der Normalisierung der Geschäftstätigkeiten nach Corona liegt

Die Umsetzung des Operational Excellence Programms läuft und steuert planmässig auf die angestrebten, jährlichen Einsparungen in Höhe von CHF 50 Millionen zu

SoftwareOne akquiriert Beniva Consulting, einen «Elite ServiceNow Partner» für den nordamerikanischen Markt

Das Aktienrückkaufprogramm von bis zu CHF 70 Millionen startet am 22. Mai 2023

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2023 wurde vor dem Hintergrund eines anhaltend guten Nachfrageumfelds bestätigt Brian Duffy, CEO von SoftwareOne, sagte: «Es ist mir eine grosse Ehre, dass ich SoftwareOne in die Zukunft führen darf. Nachdem ich Anfang Mai meine neue Rolle angetreten habe, freue ich mich darauf, in den kommenden Wochen das SoftwareOne-Team auf der ganzen Welt kennenzulernen. Gemeinsam werden wir unsere Kunden noch besser dabei unterstützen, die technologischen und wirtschaftlichen Vorteile einer Cloud-Umstellung voll auszuschöpfen. Gleichzeitig werden wir profitables Wachstum und eine positive Wertentwicklung für die Aktionäre von SoftwareOne fördern.» Rodolfo Savitzky, CFO von SoftwareOne, fügte hinzu: «Unsere soliden Geschäftszahlen sind ein Beleg für unser krisensicheres Geschäftsmodell und verdeutlichen, dass die Cloud-orientierte digitale Transformation bei den Kunden trotz makroökonomischer Unsicherheiten weiterhin im Vordergrund steht. Wir konzentrieren uns auch in Zukunft voll und ganz auf die Umsetzung unseres Operational Excellence Programms, um über die gesamte Organisation hinweg Wachstums- und Effizienzsteigerungen zu erzielen. Die Ergebnisse im ersten Quartal 2023 fielen aus wie erwartet und wir sind zuversichtlich, dass wir die im März kommunizierte Prognose für das Gesamtjahr erreichen werden.» Kennzahlen - Konzern CHF Mio. Q1 2023 Q1 2022 % ? (berichtet) % ? (kWk) Umsatzerlöse Software & Cloud Marketplace 125,6 121,9 3,0% 6,4% Umsatzerlöse Software & Cloud Services 113,8 107,3 6,1% 11,4% Total Umsatzerlöse 239,4 229,2 4,5% 8,7% Lieferkosten (91,4) (92,7) (1,4)% 3,9% Deckungsbeitrag 148,0 136,5 8,4% 12,1% VtGK (108,4) (94,4) 14,8% 19,1% Bereinigtes EBITDA 39,6 42,1 (5,8)% (3,8)% Bereinigte EBITDA-Marge (% des Umsatzes) 16,6% 18,4% (1,8)pp -

Auf Konzernebene stieg der Umsatz im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr um 4,5 % und währungsbereinigt, d.h. zu konstanten Wechselkursen (kWk), um 8,7 % auf CHF 239,4 Millionen, im Vergleich zu CHF 229,2 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der negative Wechselkurseffekt von rund vier Prozentpunkten auf Umsatzebene ist auf die Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro und dem Pfund zurückzuführen, wobei eine gewisse Schwäche gegenüber dem US-Dollar den Effekt etwas abmilderte. Die Region EMEA verzeichnete ein solides Quartal: Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 8,9 % gegenüber der Vergleichsperiode auf CHF 149,4 Millionen, was vor allem an der starken Dynamik von grossen Firmenkunden in der DACH-Region lag. In APAC stiegen die Umsatzerlöse dank der guten Entwicklung in Märkten wie China, Singapur und Malaysia währungsbereinigt um 23,1 % im Vergleich zur Vorjahresperiode auf CHF 31,3 Millionen. Demgegenüber verzeichnete die Region NORAM einen währungsbereinigten Umsatzrückgang um 3,2 % auf CHF 32,6 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Dies ist zum einen auf zurückhaltenderes Investitionsverhalten der Kunden und zum anderen auf Änderungen an der Cloud Service Provider (CSP)-Plattform von Microsoft zurückzuführen. In der Region LATAM stiegen die Umsatzerlöse aufgrund einer moderaten Ergebnisentwicklung in Kolumbien, Brasilien und Mexiko währungsbereinigt um 3,8 % auf CHF 24,8 Millionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Anhaltende Wachstumsdynamik in allen Geschäftsbereichen Software & Cloud Marketplace Software & Cloud Marketplace verbuchte im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt ein Umsatzwachstum von 6,4 % auf CHF 125,6 Millionen (nach CHF 121,9 Millionen im Vorjahreszeitraum), angetrieben durch ein Umsatzwachstum von rund 30 % im Jahresvergleich im ISV-Portfolio. Der Bruttoumsatz im Microsoft-Geschäft belief sich im ersten Quartal 2023 auf USD 4,2 Milliarden, ein Anstieg von 13 % im Vergleich zum ersten Quartal 2022, was auf eine stabile Dynamik in allen Kundensegmenten zurückzuführen ist. Der Umsatz mit Microsoft wurde durch die Umstellung von der alten CSP- auf die New Commerce Experience (NCE)-Plattform beeinträchtigt. Nach einer Übergangzeit mit geringeren Anreizen auf der alten CSP-Plattform bietet das NCE-Modell höhere Preise, eine attraktivere Anreiz-Struktur und längere Abonnementlaufzeiten. Trotz des verbesserten Deckungsbeitrags verringerte sich das bereinigte EBITDA für den Geschäftsbereich Software & Cloud Marketplace im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 7,3 % auf CHF 53,3 Millionen, im Vergleich zu CHF 58,8 Millionen im Vorjahr. Dies ist auf höhere Vertriebsgemeinkosten und eine Neuzuweisung von Vertriebsfunktionen aus dem Bereich Software & Cloud Services im Rahmen des Programms für operative Exzellenz zurückzuführen. Kennzahlen - Software & Cloud Marketplace CHF Mio. Q1 2023 Q1 2022 % ? (berichtet) % ? (kWk) Umsatzerlöse 125,6 121,9 3,0% 6,4% Deckungsbeitrag 106,6 101,9 4,6% 7,9% Bereinigtes EBITDA 53,3 58,8 (9,2)% (7,3)% Bereinigte EBITDA-Marge (% des Umsatzes) 42,5% 48,2% (5,7)pp -

Software & Cloud Services Software & Cloud Services erzielte währungsbereinigt ein Umsatzwachstum von 11,4 % auf CHF 113,8 Millionen, im Vergleich zu CHF 107,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend hierfür war das anhaltende währungsbereinigte Umsatzwachstum von mehr als 20 % bei Cloud Services, Application Services und SAP Services. Der positive Effekt wurde teilweise von einem Rückgang im angestammten Servicegeschäft gemindert. Das bereinigte EBITDA dieses Geschäftsbereichs belief sich im ersten Quartal 2023 auf CHF 2,3 Millionen bei einer Marge von 2,0 % des Umsatzes, im Vergleich zu CHF (3,6) Millionen im Vorjahr. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch einen hohen Deckungsbeitrag und die Neuzuweisung von Vertriebsfunktionen. Kennzahlen - Software & Cloud Services CHF Mio. Q1 2023 Q1 2022 % ? (berichtet) % ? (kWk) Umsatzerlöse 113,8 107,3 6,1% 11,4% Deckungsbeitrag 41,4 34,6 19,8% 24,4% Bereinigtes EBITDA 2,3 (3,6) k.A. k.A. Bereinigte EBITDA-Marge (% des Umsatzes) 2,0% (3,4)% 5,4pp -

Umsetzung der operativen Exzellenz im Fokus Das bereinigte EBITDA lag im ersten Quartal 2023 bei CHF 39,6 Millionen, es sank somit gegenüber dem Vorjahresquartal währungsbereinigt um 3,8 %. Die bereinigte EBITDA-Marge war 1,8 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr. Gründe hierfür waren vor allem die Lohninflation von ~5 % sowie die Normalisierung der Marketingaktivitäten nach Corona. Die Umsetzung des Operational Excellence Programms läuft und steuert planmässig auf Kosteneinsparungen in Höhe von CHF 15 Millionen im Jahr 2023 und jährliche Einsparungen von CHF 50 Millionen ab 2024 zu. Bis zu 50 % der jährlichen Einsparungen werden in strategische Wachstumsbereiche reinvestiert. Einstieg in das IT Service Management durch Akquisition von Beniva Consulting SoftwareOne übernimmt Beniva Consulting, einen «Elite ServiceNow Partner» mit Hauptsitz im kanadischen Calgary und einer rund 75-köpfigen Belegschaft. Das Unternehmen bietet professionelle End-to-End-Dienstleistungen für Kunden, die die Plattform von ServiceNow - einem Anbieter von Workflow- und Cloud-Lösungen - nutzen wollen. Mit der Akquisition vergrößert SoftwareOne seinen IT-Asset-Management (ITAM) Servicebereich von einem adressierbaren Markt von USD 2 Milliarden auf den IT-Service-Management-Markt (ITSM) von über USD 7 Mrd. innerhalb des umfassenderen IT-Operations-Marktes (ITOM). Das Unternehmen verbessert damit seine Fähigkeit, Kunden bei der Senkung von Kosten durch eine Verbesserung ihres IT-Betriebs zu unterstützen. Das 2016 gegründete Unternehmen Beniva Consulting kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen und wird im Geschäftsbereich Software & Cloud Services von SoftwareOne zu einer Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge beitragen. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2023 erwartet. Start des Aktienrückkaufprogramms Wie bereits angekündigt, legt SoftwareOne ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu CHF 70 Millionen auf, dessen Start für den 22. Mai 2023 geplant ist. Das Aktienrückkaufprogramm dient der Kapitalherabsetzung und wird über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange abgewickelt. SoftwareOne beabsichtigt, an zukünftigen Generalversammlungen die Zustimmung der Aktionäre zur Vernichtung der im Rahmen dieses Programms erworbenen Aktien und damit zur Herabsetzung des Aktienkapitals zu beantragen. Weitere Einzelheiten zu dem Programm, einschliesslich der offiziellen Rückkaufankündigungen sowie regelmässiger Updates zu innerhalb und ausserhalb des Rückkaufprogramms durchgeführten Transaktionen, stehen ab dem 19. Mai 2023 auf der Investor-Relations-Seite von SoftwareOne bereit: Investor Relations | SoftwareOne . Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 bekräftigt Auf der Grundlage der Ergebnisse des ersten Quartals bekräftigt SoftwareOne seine Prognose für das Gesamtjahr 2023, unter der Annahme, dass keine wesentliche Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds eintritt: Zweistelliges Umsatzwachstum für den Konzern bei konstanten Wechselkursen;

Bereinigte EBITDA-Marge von 24 - 25 % des Umsatzes;

Dividendenausschüttungsquote von 30 - 50 % des bereinigten Jahresgewinns. Überleitung - berichtetes zu bereinigtem EBITDA CHF Mio. Q1 2023 Q1 2022 Berichtetes EBITDA 29,9 25,0 Auswirkungen der Änderung bei der Umsatzrealisierung von Microsoft Enterprise Agreements 1,4 0,5 Aktienbasierte Vergütung - 1,8 Integrationskosten, M&A- und Earn-Out-Kosten 3,9 8,4 Restrukturierungskosten 4,4 6,4 Russland-bezogener Verlust 0,1 - Bereinigtes EBITDA 39,6 42,1

UNTERLAGEN ZU DEN ERGEBNISSEN DES ERSTEN QUARTALS 2023 Die Trading-Update-Unterlagen für das erste Quartal 2023 finden Sie auf der Website von SoftwareOne im Results Centr e. TELEFONKONFERENZ FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND DIE MEDIEN Für Investoren, Analysten und die Medien findet heute um 9.00 MESZ ein Webcast mit Brian Duffy, CEO, und Rodolfo Savitzky, CFO, statt, der über den Link Audio-Webcast aufgerufen werden kann. Wenn Sie aktiv an der Fragerunde teilnehmen möchten oder sich nicht über den Webcast zuschalten können, registrieren Sie sich bitte hier , um Einwahldaten zu erhalten. Nach der Anmeldung erhalten Sie sofort eine persönliche PIN, die Ihnen auch per E-Mail zugesandt wird. Bitte wählen Sie eine der angegebenen lokalen oder gebührenfreien Telefonnummern und geben Sie Ihre persönliche PIN ein oder wählen Sie die Option «Call me» und geben dann Ihre eigene Telefonnummer an, damit das System Sie sofort mit dem Anruf verbindet. Der Webcast wird archiviert und ein digitales Playback steht ab ca. einer Stunde nach der Veranstaltung im Results Centr e zur Verfügung. UNTERNEHMENSKALENDER Ergebnisse für H1 2023 und Halbjahresbericht 24. August 2023

Trading-Update für Q3 2023 15. November 2023 KONTAKT Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com FGS Global, Media Relations Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

Ende der Adhoc-Mitteilung